En una reciente edición de la sección Receta de la Academia de Emprendedores, conducida por Gustavo Dávila junto al periodista Carlos Montoya, se destacaron dos casos de éxito de la región de O’Higgins: Viña Jorca y el restaurant Andiamo María.

La conversación profundizó en cómo la identidad regional y el enfoque en la experiencia del cliente permiten a los pequeños negocios competir con grandes referentes del mercado.

Viña Jorca de Peralillo

Alejandra Jorquera, de Viña Jorca de Peralillo, resaltó que el sello de su negocio familiar es la cercanía y el relato detrás de cada botella. Según Alejandra, “nos caracterizamos por ser una viña boutique, una viña familiar (...) la persona que te va a vender es de la viña (...) atendemos con mucho cariño”.

Asimismo, enfatizó el valor de la narrativa en el emprendimiento, señalando que “la gente más que comprar una botella de vino se interesa mucho en la historia”.

Restaurante Andiamo María

Por otro lado, María Fernanda Rivera compartió la visión de Andiamo María, un restaurante en El Olivar que fusiona la cocina italiana con productos del Valle de Cachapoal.

Rivera explicó que su objetivo es la excelencia en el servicio: “queríamos ser una experiencia gastronómica, queríamos marcar la diferencia desde antes de llegar al restaurant”.

Además, advirtió a futuros emprendedores sobre los desafíos burocráticos, afirmando que “el primer gran consejo es asesorarse y saber absolutamente todo sobre los permisos”.

Hacia el futuro, ambos negocios apuestan por la expansión de sus experiencias físicas. Viña Jorca busca potenciar sus “Wine Tours” para mostrar el trabajo artesanal en terreno, mientras que Andiamo María proyecta una ampliación de su cocina que permita a los comensales observar en vivo la elaboración de sus pastas frescas.

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