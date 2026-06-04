;

VIDEO. Cómo la identidad y el servicio potencian a los emprendimientos locales en la región de O’Higgins

El profesor Carlos Montoya lideró una nueva sesión en la Academia de Emprendedores, donde se analizaron las claves del éxito de las pymes de la sexta región del país.

Martín Neut

RECETA ADEMLATAM

RECETA ADEMLATAM

En una reciente edición de la sección Receta de la Academia de Emprendedores, conducida por Gustavo Dávila junto al periodista Carlos Montoya, se destacaron dos casos de éxito de la región de O’Higgins: Viña Jorca y el restaurant Andiamo María.

La conversación profundizó en cómo la identidad regional y el enfoque en la experiencia del cliente permiten a los pequeños negocios competir con grandes referentes del mercado.

Revisa también:

ADN

Viña Jorca de Peralillo

Alejandra Jorquera, de Viña Jorca de Peralillo, resaltó que el sello de su negocio familiar es la cercanía y el relato detrás de cada botella. Según Alejandra, “nos caracterizamos por ser una viña boutique, una viña familiar (...) la persona que te va a vender es de la viña (...) atendemos con mucho cariño”.

Asimismo, enfatizó el valor de la narrativa en el emprendimiento, señalando que “la gente más que comprar una botella de vino se interesa mucho en la historia”.

Restaurante Andiamo María

Por otro lado, María Fernanda Rivera compartió la visión de Andiamo María, un restaurante en El Olivar que fusiona la cocina italiana con productos del Valle de Cachapoal.

Rivera explicó que su objetivo es la excelencia en el servicio: “queríamos ser una experiencia gastronómica, queríamos marcar la diferencia desde antes de llegar al restaurant”.

Además, advirtió a futuros emprendedores sobre los desafíos burocráticos, afirmando que “el primer gran consejo es asesorarse y saber absolutamente todo sobre los permisos”.

Hacia el futuro, ambos negocios apuestan por la expansión de sus experiencias físicas. Viña Jorca busca potenciar sus “Wine Tours” para mostrar el trabajo artesanal en terreno, mientras que Andiamo María proyecta una ampliación de su cocina que permita a los comensales observar en vivo la elaboración de sus pastas frescas.

Academia de Emprendedores y más

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad