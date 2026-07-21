Otro partido del torneo nacional podría suspenderse por estragos del sistema frontal: “La ANFP está al tanto”

Otro estadio del fútbol chileno se suma a los recintos afectados por el sistema frontal que pasa por gran parte de Chile y, en este caso, obliga a un club a buscar un nuevo lugar donde ejercer su localía para el inicio de la segunda rueda del torneo nacional.

Se trata del Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, que producto de las intensas lluvias, ha sido declarado inhabilitado por parte de la municipalidad de la comuna, dejando en el aire el duelo de los “cementeros” ante Everton por la jornada 16 de la Liga de Primera, programado para este viernes a las 18:00 horas.

“Las condiciones han estado complicados, pero en el estadio mismo, la estructura ha soportado bien, sin daños significativos. En cuanto a la cancha en sí, con tanta agua caída, el corcho flotó mucho y se fue a los costados. Eso impide el funcionamiento para que se realice un partido cercano, como el de este viernes”, dijo Roberto Hormazábal, encargado de deportes del municipio, a Radio Cosmos.

“El informe ya está en manos de Unión La Calera, de la reunión con la Delegación Presidencial también están informados; ANFP también está al tanto del estado del estadio. Se está pidiendo una prórroga, donde se piensa que el estado de la cancha podría estar en funcionamiento para el lunes”, agregó.

Según información de ADN Deportes, la ANFP aún tiene que anunciar una posible suspensión. Esto, porque Unión La Calera tiene inscrito el Estadio Sausalito como segunda sede, recinto que no se puede usar debido a que el partido de la primera rueda ya se jugó ahí. Además, también tienen como tercera opción el Elías Figueroa de Valparaíso, pero sería difícil por temas de seguridad, al tratarse de un partido ante Everton, clásico rival de Santiago Wanderers.

Tal como señaló Hormazábal, una última opción es postergar el compromiso para el lunes 27 de julio, ya que para entonces se espera que desde la Municipalidad de La Calera ya pueden tener el estadio en condiciones.