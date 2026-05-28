En la edición de Los Tenores de este jueves 28 de mayo, nuestros panelistas anticiparon la visita de la Universidad Católica a Boca Juniors por Copa Libertadores, comentaron la formación de los cruzados y escucharon las palabras de Alberto Acosta y Maximiliano López anticipando el duelo.

Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el presente de Colo Colo, analizaron las declaraciones de Aníbal Mosa sobre el mercado invernal que harán los albos y supieron de la baja que tendrá Fernando Ortiz para el duelo ante Huachipato por Copa de la Liga.

Además, dialogaron con Juan Pablo Pávez, exdirector de Azul Azul sobre la nueva querella que lanzaron contra Michael Clark.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 28 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.