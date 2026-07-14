ICE bajo presión en EE.UU.: dos personas mueren en menos de una semana por errores de identificación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta nuevas críticas luego de que agentes migratorios mataran a dos personas en menos de una semana, en procedimientos donde las víctimas habrían sido confundidas con otros individuos buscados por las autoridades.

El caso más reciente ocurrió en Biddeford, en el estado de Maine, donde un colombiano de 26 años murió baleado cuando se disponía a ir a trabajar en su vehículo.

Según afirmó el senador independiente Angus King, la víctima no sería la misma persona sobre la cual ICE mantenía una orden judicial de deportación.

Versiones cruzadas y dudas sobre el actuar de agentes migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional entregó una primera versión del operativo, señalando que “ICE realizaba una vigilancia dirigida en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva”. Según esa declaración, agentes intentaron interceptar un vehículo y, ante un supuesto riesgo, uno de ellos disparó.

Sin embargo, testigos del sector entregaron relatos que ponen en duda esa explicación. Daniel Boucher, vecino del lugar, aseguró haber visto al conductor herido dentro del automóvil. “Tenía la cara ensangrentada. Tenía la cabeza ensangrentada”, relató, agregando que escuchó claramente a la víctima decir: “Intenté frenar”.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, reaccionó con dureza ante los antecedentes que apuntan a un posible error de identidad. “Este hecho hace que la tragedia resulte aún más inquietante e indignante”, afirmó, acusando una forma “imprudente y arbitraria” de ejecutar operativos migratorios.

El episodio ocurre solo días después de la muerte de Lorenzo Salgado, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE en Houston, también tras una presunta confusión de identidad. En ambos casos, organizaciones civiles han cuestionado la ausencia de cámaras corporales en los agentes, elemento clave para contrastar las versiones oficiales.

La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, calificó los hechos como una escalada alarmante. “No se trata de incidentes aislados; reflejan un sistema de control migratorio que se ha militarizado cada vez más, que carece de rendición de cuentas y que está dispuesto a emplear fuerza letal”, sostuvo.

Mientras autoridades locales piden investigaciones completas y transparentes, el debate vuelve a centrarse en los límites del control migratorio, el uso de la fuerza letal y la falta de supervisión en operativos federales que afectan directamente a comunidades inmigrantes.