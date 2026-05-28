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Boca Juniors vs Universidad Católica: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por Copa Libertadores

Los “xeneizes” reciben a los “cruzados” en La Bombonera. Ambos equipos se juegan la clasificación a los octavos de final.

Daniel Ramírez

Boca Juniors vs Universidad Católica: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por Copa Libertadores

Boca Juniors vs Universidad Católica: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo por Copa Libertadores / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este jueves, Universidad Católica visita a Boca Juniors en La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de un partido decisivo, donde ambos equipos se juegan la clasificación a los octavos de final.

Los “cruzados” están en el primer lugar del Grupo D con 10 puntos, mientras que los “xeneizes” marchan terceros con 7 unidades.

En el segundo puesto con 8 puntos, está Cruzeiro, que jugará de local en Brasil ante Barcelona, colista del grupo con 3 unidades y ya eliminado del certamen.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Universidad Católica?

“Xeneizes” y “cruzados” se medirán este jueves 28 de mayo en la cancha de La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina. El partido comienza a las 20:30 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el duelo entre Boca y Católica?

Este encuentro lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el partido será transmitido por la señal de ESPN 5. También se podrá ver de manera online a través de la plataforma Disney+ con el plan Premium.

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