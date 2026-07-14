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Irán responde a Estados Unidos con nueva ofensiva en Medio Oriente: ataca Baréin, Jordania y petroleros en Ormuz

Los ataques dejaron a un marinero muerto a bordo de un petrolero vinculado a Emiratos Árabes Unidos, país que advirtió que tomará represalias.

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Irán respondió este martes a la última ofensiva de Estados Unidos, con nuevos ataques contra Baréin, Jordania y dos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos que transitaban por el estrecho de Ormuz, causando la muerte de un marinero.

Los Emiratos amenazaron con tomar represalias contra Irán, lo que podría arrastrar de nuevo al país –sede de Abu Dabi y Dubái– a un conflicto con Teherán.

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Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles “que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes”, cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Medio Oriente.

Nuevos ataques en Medio Oriente

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la IRGC, informó de la destrucción de un radar de control aéreo que supuestamente pertenece a la quinta flota naval de la Armada de EE.UU. en Baréin, que alberga bases militares estadounidenses.

En las últimas horas, el Ministerio de Interior de Baréin informó en tres ocasiones de la activación de sirenas de alarma, con las que piden a los ciudadanos dirigirse a lugares seguros, sin reportes hasta ahora de víctimas mortales.

Durante la madrugada de este martes, Estados Unidos completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, según confirmó en X el Comando Central estadounidense.

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