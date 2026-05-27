Mosa anticipa el mercado invernal de Colo Colo: qué pasará con Aquino y el posible regreso de Carlos Palacios

Este miércoles se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, instancia donde se abordaron distintos temas importantes para el presente y futuro de Colo Colo.

Tras finalizar la cita, el presidente albo, Aníbal Mosa, conversó con la prensa y aclaró varios puntos relacionados con la conformación del plantel y la continuidad de algunas figuras del club.

Uno de los primeros temas abordados fue la situación de Fernando Ortiz y una posible renovación de su vínculo. “Fernando tiene contrato hasta fines de 2026 y, de darse ciertas condiciones, existe una renovación, pero eso lo conversaremos a final de año”, explicó el timonel albo.

“Estamos muy contentos con su trabajo. Creo que cuando tuvimos que aguantar al técnico fue la decisión correcta. Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros confiamos en este cuerpo técnico”, agregó Mosa sobre el DT.

El dirigente también se refirió al complejo presente de Claudio Aquino y una eventual salida a mitad de temporada. “No puedo asegurar nada. Cuando termine la primera rueda nos sentaremos a conversar. Claudio tiene contrato vigente y cualquier decisión habrá que hablarla con él, con Ortiz, con Jaime Pizarro y con todos los estamentos”, sostuvo.

“Aquino es un jugadorazo. A lo mejor la adaptación no ha sido la mejor, pero tiene una calidad humana y técnica enorme. De todas formas, la evaluación se hará cuando termine la primera rueda”, complementó.

Salomón Rodríguez y Carlos Palacios interesan para una vuelta a Macul

Dos nombres que nuevamente aparecieron ligados al “Cacique” fueron Salomón Rodríguez y Carlos Palacios, ambos vinculados recientemente con un eventual regreso al Estadio Monumental.

Sobre el delantero uruguayo, actualmente a préstamo en Montevideo City Torque, Mosa comentó: “Lo de Salomón viene a corroborar que sí tenía condiciones para jugar en Colo Colo. Quizás le costó adaptarse al salto desde un equipo de provincia a uno grande. Él sigue siendo jugador de Colo Colo y tendremos que conversar para ver qué hacemos”.

Respecto a Carlos Palacios, hoy en Boca Juniors, afirmó: “Carlos tiene contrato vigente y habrá que esperar qué decide Boca, pero es un jugadorazo y siempre va a tener las puertas abiertas en esta institución”.