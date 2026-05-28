“Sería una burla a la ciudadanía”: senador Walker cuestiona que directivos de la ANFP puedan pasar a la Federación de Fútbol / Sebastian Beltran Gaete

En el marco de la jornada en la cual se promulgó la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, el autor de la legislación, Matías Walker, abordó los alcances que tendrá estas modificaciones.

Una de las más importantes es que llevará a la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, cuestión que en Quilin 5635 esperan concretar antes de las elecciones de noviembre.

Sin embargo, ante la chance de que haya directivos de la actual orgánica estén presentes en el directorio de la Federación, Matías Walker fue crítico.

“Lo que pido es que se cumpla con el espíritu de la nueva legislación. La ANFP pidió dos años de plazo y lo dejamos en 18 meses porque entendemos que hay activos que deberían pertenecer a la Federación y que hoy están a nombre de la ANFP, hay que hacer ese traspaso”, partió advirtiendo en torno a parte del proceso, pero también puso la lupa en torno a la composición de ambos directorios.

“Hay incompatibilidad entre ser dirigente de la Federación y de la Liga. Sería una burla a la ciudadanía que aprovechándose de que la legislación no ha entrado en plena vigencia, los mismos dirigentes de la ANFP sean de la Federación. Vamos a fiscalizar para que eso no ocurra”, recalcó el senador del Partido Demócratas, que también apuntó a otro elemento importante de la nueva ley, aludiendo a la situación que hoy vive la U de Chile y las dudas respecto de quiénes son los dueños de Azul Azul.

“Los hinchas quieren saber quiénes son los dueños del equipo y esta ley permite saber quiénes son los beneficiarios finales, no se pueden ocultar detrás de un fondo de inversión. Solo podrán invertir en un club”, concluyó Matías Walker.