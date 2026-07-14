Incendio forestal arrasa 1.900 hectáreas en Francia: dos personas fueron detenidas

Cerca de mil personas debieron ser evacuadas de manera preventiva debido a un incendio forestal de gran magnitud que afecta al bosque de Fontainebleau, ubicado en las afueras de París, Francia.

Las llamas ya han consumido alrededor de 1.900 hectáreas y mantienen amenazado uno de los principales pulmones verdes de la capital francesa. El siniestro es considerado uno de los más importantes registrados en la mitad norte del país durante las últimas dos décadas.

Alrededor de 850 bomberos fueron desplegados en la zona y continúan trabajando para contener el avance del fuego, favorecido por las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

En paralelo, las autoridades investigan un posible origen intencional del incendio. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el inicio de las llamas.

Las primeras diligencias apuntan a la existencia de cerca de diez focos de incendio distribuidos en un perímetro de apenas un kilómetro, antecedente que reforzó la hipótesis de que el fuego habría sido provocado.

La emergencia ocurre mientras 37 regiones de Francia permanecen bajo alerta roja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 41 °C. Estas condiciones han elevado el riesgo de nuevos incendios y facilitado la rápida propagación de las llamas.