;

Incendio forestal arrasa 1.900 hectáreas en Francia: dos personas fueron detenidas

Dos sujetos fueron detenidos ante las sospechas de que el incendio habría sido provocado.

Cristóbal Álvarez

(Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Cerca de mil personas debieron ser evacuadas de manera preventiva debido a un incendio forestal de gran magnitud que afecta al bosque de Fontainebleau, ubicado en las afueras de París, Francia.

Las llamas ya han consumido alrededor de 1.900 hectáreas y mantienen amenazado uno de los principales pulmones verdes de la capital francesa. El siniestro es considerado uno de los más importantes registrados en la mitad norte del país durante las últimas dos décadas.

Revisa también:

ADN

Alrededor de 850 bomberos fueron desplegados en la zona y continúan trabajando para contener el avance del fuego, favorecido por las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

En paralelo, las autoridades investigan un posible origen intencional del incendio. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el inicio de las llamas.

Las primeras diligencias apuntan a la existencia de cerca de diez focos de incendio distribuidos en un perímetro de apenas un kilómetro, antecedente que reforzó la hipótesis de que el fuego habría sido provocado.

La emergencia ocurre mientras 37 regiones de Francia permanecen bajo alerta roja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 41 °C. Estas condiciones han elevado el riesgo de nuevos incendios y facilitado la rápida propagación de las llamas.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad