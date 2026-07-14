Sergio Rojas pierde la paciencia y dispara a famosa chilena tras grave acusación: le tocó delicada fibra
“Lo que tú hiciste fue asqueroso” y “actriz de pacotilla”, fueron algunas de las palabras que le dedicó en el programa Que te lo digo.
El periodista de espectáculos Sergio Rojas volvió a perder la paciencia en el programa Que te lo digo de Zona Latina y mandó un mensaje a una famosa chilena.
“El fin de semana vi con estupor, y esto lo quiero decir bien seriamente, respecto a acusaciones súper graves en contra de Que te lo digo y nuestra comunidad”, partió el histriónico animador.
A continuación, mostró una publicación donde se acusaba a los seguidores del espacio de farándula, conocidos como “pirañas”, de ser “difusores de noticias falsas, misóginos y violentos”. Es más, se afirmaba que tenían nombre de “banda delictual”.
En el texto cuestionado por Rojas incluso se citó a la actriz Renata Bravo, quien también cuestionó a los fans de Rojas en el programa Plan perfecto de Chilevisión. De ahí se agarró el experto en cahuín, quien calificó aquellos dichos como graves.
“Creo que estoy en condiciones de solicitarle a la conductora del programa (Francisca García-Huidobro) que también se haga cargo de lo que pueda decir un panelista... la señora Bravo dice que yo mandé a funarla a través de las ‘pirañas devoradoras’”, explicó el comunicador. De inmediato exigió pruebas que dieran cuenta de aquella situación.
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Unos minutos después, el misma planteó: “Renata, nadie invitó a nadie a funarte, acá los hechos motivaron a que nuestra comunidad, las ‘pirañas devoradoras’, actuaran bajo lo que consideran ellas. Si bien es un cardumen, es opinante, disidente, absolutamente autogestionable”.
Según él, han existido ocasiones en que el grupo no ha estado de acuerdo con sus exposiciones e incluso habló de grescas cuando la tropa de afilados dientecillos se fue en contra de Antonella Ríos, quien salió del panel este año con polémica incluida.
“Renata, acá no existe un flautista de Hamelín, ni tampoco ratoncitos que vayan detrás de él. Acá hay personas autónomas. Lo que tú hiciste fue asqueroso, vomitivo, paupérrimo, insignificante e ignominioso”, afirmó ante las cámaras.
“Lo que dice Renata traspasa el umbral de lo delicado. Lo que está diciendo es que tú mandaste a funar a su persona y se tuvo que lanzar, cambiar el auto y arrancar del país”, sumó el panelista Luis Sandoval en referencia a un roce ocurrido en 2024.
“Yo le quiero decir algo a estas mocosas que tienen un arrojo televisivo... primero, aprendan a limpiarse el traste antes de hacer estas acusaciones infundadas. Yo desafío públicamente a Renata Bravo, porque así me gusta jugar a mí, a que exhiba alguna prueba gráfica o de audio donde yo haya mandado a una ‘piraña’ e incite a una funa, a que vayan a su casa o a ponerle recetas. Te desafío públicamente, actriz de pacotilla”, lanzó.
Revisa el capítulo completo de “Que te lo digo” a continuación:
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