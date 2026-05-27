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Tribunal de Disciplina entrega su resolución tras la gresca entre la UC y Colo Colo: esto pasará con las sanciones

Javier Méndez y Joaquín Sosa en los albos; además de Vicente Bernedo y Daniel González en los cruzados, podrán disputar la próxima fecha de la Liga de Primera.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIA UNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIA UNO

El caliente clásico entre Colo Colo y Universidad Católica terminó de la peor manera, con una gresca final entre jugadores que derivó en cuatro futbolistas informados por José Cabero en su reporte arbitral.

Los involucrados fueron Joaquín Sosa y Javier Méndez por parte de los albos; además de Vicente Bernedo y Daniel González en la UC, quienes estaban pendientes de posibles castigos por su conducta tras el encuentro.

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP publicó la resolución de la sesión realizada el martes, confirmando que los cuatro jugadores fueron citados a comparecer la próxima semana por los incidentes ocurridos en el clásico.

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Con ello, quedó ratificado que ninguno recibirá una suspensión provisoria y todos podrán disputar la próxima fecha de la Liga de Primera. En el caso de Colo Colo, frente a Deportes La Serena; mientras que Universidad Católica podrá contar con sus jugadores ante Huachipato.

Además, Tomás Alarcón conoció que recibió una fecha de suspensión por su expulsión tras doble amonestación en el compromiso. Por otro lado, a Leandro Hernández finalmente no se le computó la tarjeta amarilla que había recibido durante el encuentro.

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