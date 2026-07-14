El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, advirtió en conversación con ADN Hoy que el sistema frontal que llegará a Santiago podría dejar montos de lluvia excepcionales para la capital, en un escenario que ya activó alertas y coordinación preventiva con municipios y servicios públicos.

La autoridad dimensionó la magnitud del evento con una comparación directa: “Santiago lleva acumulado estos primeros 7 meses del año 23 milímetros de lluvia, y vamos a tener en 4 días entre 150 y 200 mm, que es más o menos lo que hay en un año normal, pero en 4 días”.

Orrego sostuvo que el impacto dependerá de si las precipitaciones se concentran en pocas horas o se distribuyen durante varios días. Aun así, recalcó que el pronóstico “claramente justifica la declaración de emergencia” y confirmó una reunión con encargados comunales de emergencia para revisar mapas de inundación.

“Va a causar estrago en la ciudad”

El gobernador fue enfático sobre los riesgos urbanos. “Esta magnitud de lluvia en tan poco tiempo, sin duda alguna va a causar estrago en la ciudad”, afirmó, detallando que la coordinación involucra a los 52 municipios, servicios públicos, SENAPRED, organismos reguladores y empresas eléctricas.

Entre los puntos sensibles, Orrego mencionó pasos bajo nivel, cauces, quebradas y sectores precordilleranos. “En Santiago tenemos cerca de 170 puntos de riesgo”, señaló, agregando que comunas como Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y La Florida son vulnerables por su cercanía al contrafuerte cordillerano.

La autoridad también puso atención en la isoterma cero, clave para anticipar aluviones o remociones en masa. “Si la isoterma 0 está más de 3000 metros, se prenden todas las alertas”, explicó. Por ahora, indicó que el pronóstico muestra una isoterma más baja, lo que aumenta el riesgo de inundaciones más que de remociones.

Finalmente, Orrego llamó a actuar antes de la llegada del temporal, especialmente en campamentos ubicados en zonas de alto riesgo. Sobre uno en Talagante, advirtió: “Si no se evacúa esa gente, de verdad podemos tener personas con pérdida de vida”.