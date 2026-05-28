La UC y Coquimbo esperan rival: cuándo, a qué hora y cómo ver el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores

Los equipos chilenos sacan cuentas alegres en la Copa Libertadores, luego de que tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido clasificaran a los octavos de final del certamen y, además, como líderes de sus respectivos grupos.

En el caso de los cruzados, hicieron historia al conseguir la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera frente a Boca Juniors, resultado que les permitió asegurar su avance a la ronda de los 16 mejores y relegar a los “Xeneizes” a la Copa Sudamericana.

Los “Piratas”, por su parte, tampoco se quedaron atrás. En apenas su segunda participación en la “Gloria Eterna”, lograron sus primeros triunfos internacionales y también la clasificación a octavos de final, dejando en el camino a históricos como Universitario y Nacional.

Además, terminar como líderes de grupo les permitirá enfrentar a equipos que avanzaron como segundos y también definir las llaves de octavos de final en condición de local.

Cuándo, a qué hora y cómo ver el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores

Aurinegros y cruzados conocerán a sus rivales de octavos de final este viernes 29 de mayo, cuando se realice el sorteo oficial en la sede de la Conmebol en Paraguay. La ceremonia comenzará a las 11:00 horas de Chile

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y del canal oficial de Youtube de la Conmebol.

Los bombos del sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores