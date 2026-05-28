;

La UC y Coquimbo esperan rival: cuándo, a qué hora y cómo ver el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores

Los aurinegros y los cruzados avanzaron como líderes de sus respectivos grupos, por lo que tendrán la ventaja de definir sus series en condición de local.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Los equipos chilenos sacan cuentas alegres en la Copa Libertadores, luego de que tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido clasificaran a los octavos de final del certamen y, además, como líderes de sus respectivos grupos.

En el caso de los cruzados, hicieron historia al conseguir la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera frente a Boca Juniors, resultado que les permitió asegurar su avance a la ronda de los 16 mejores y relegar a los “Xeneizes” a la Copa Sudamericana.

Los “Piratas”, por su parte, tampoco se quedaron atrás. En apenas su segunda participación en la “Gloria Eterna”, lograron sus primeros triunfos internacionales y también la clasificación a octavos de final, dejando en el camino a históricos como Universitario y Nacional.

Revisa también:

ADN

Además, terminar como líderes de grupo les permitirá enfrentar a equipos que avanzaron como segundos y también definir las llaves de octavos de final en condición de local.

Cuándo, a qué hora y cómo ver el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores

Aurinegros y cruzados conocerán a sus rivales de octavos de final este viernes 29 de mayo, cuando se realice el sorteo oficial en la sede de la Conmebol en Paraguay. La ceremonia comenzará a las 11:00 horas de Chile

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y del canal oficial de Youtube de la Conmebol.

Los bombos del sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad