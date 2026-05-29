Desde junio cambia el cobro de cotizaciones: así funcionará el nuevo sistema único

A partir de este lunes 1 de junio comenzará a operar la primera etapa del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, conocido como SUCC. El nuevo mecanismo busca ordenar y centralizar el cobro de cotizaciones previsionales impagas por empleadores, evitando que una misma deuda se tramite en varios procesos separados.

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, Matías Espinoza, abogado y socio del área Laboral de GrupoDefensa.cl, explicó que el cambio apunta a hacer más eficiente la recuperación de fondos que pertenecen a los trabajadores. Hasta ahora, un empleador podía tener distintos juicios por deudas con AFP, el IPS u otras instituciones previsionales.

Qué cambia desde el 1 de junio

La primera etapa del SUCC comenzará con la cobranza judicial de cotizaciones adeudadas del seguro social previsional desde agosto de 2025. Desde julio, se incorporará una etapa prejudicial, donde la Tesorería General de la República notificará al empleador antes de iniciar una demanda.

“Este sistema único lo que busca justamente es centralizarlo. Va a existir una institución que se va a encargar de hacer el cobro judicial unificado, independiente de a cuántas AFP le deba dinero el empleador”, explicó Matías Espinoza.

Por qué importa para los trabajadores

El no pago de cotizaciones no es un simple atraso administrativo. Si al trabajador le descuentan dinero en la liquidación, pero ese monto no llega a la AFP, salud, AFC o institución correspondiente, pueden generarse lagunas previsionales y problemas al momento de acceder a beneficios, atenderse en salud o enfrentar un despido.

“Siempre va a ser muy grave, porque estoy afectando directamente sus fondos previsionales. Y también genera problemas gravísimos con la salud”, advirtió el experto laboral.

Qué hacer si detecta cotizaciones impagas

El primer paso es revisar si las cotizaciones están efectivamente pagadas, no solo descontadas en la liquidación. Esto puede verificarse en la AFP, AFC, Fonasa, Isapre o en la Superintendencia de Pensiones con Clave Única.

Si aparece una deuda, la recomendación siempre es conversar con el empleador para aclarar si se trata de un error o de un incumplimiento sostenido. Si el problema no se regulariza, el trabajador puede acudir a la Inspección del Trabajo y solicitar una fiscalización.

En casos más graves, el no pago de cotizaciones también puede abrir la puerta a acciones laborales. Si el trabajador es despedido, podría reclamar la nulidad del despido. Y si la relación laboral sigue vigente, pero el incumplimiento se mantiene, podría evaluar un autodespido. No pagar cotizaciones puede ser considerado un incumplimiento grave del empleador.