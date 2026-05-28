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IMÁGENES. “Titanic” y “papelón”: la reacción de la prensa argentina a la victoria de Universidad Católica frente a Boca Juniors

Universidad Católica venció por 1-0 a Boca Juniors y selló su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino enfrentará a O’Higgins por Copa Sudamericana.

Nicolás Lara Córdova

“Titanic” y “papelón”: la reacción de la prensa argentina a la victoria de Universidad Católica frente a Boca Juniors

“Titanic” y “papelón”: la reacción de la prensa argentina a la victoria de Universidad Católica frente a Boca Juniors / Marcelo Endelli

Universidad Católica logró un resultado histórico al vencer por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, triunfo que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo.

Sin embargo, la victoria de los dirigidos por Daniel Garnero provocó la eliminación del conjunto argentino, que ahora deberá enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana.

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La caída de Boca Juniors fue un duro golpe para la prensa argentina, que calificó la derrota como un “papelón” del elenco xeneize.

El diario Olé comparó a Boca con el Titanic y tituló: “Boca Titanic: afuera de la Libertadores y chau Ubeda”, agregando que el resultado “mancha con tinta indeleble al mismísimo Juan Román Riquelme, indisimulable responsable de otro papelón”.

Por su parte, El Gráfico encabezó su cobertura con “Otro fracaso de Boca”, señalando además que el equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón “no estuvo a la altura”.

A su vez, TyC Sports también calificó la derrota como un fracaso y sostuvo que el conjunto argentino llega al duelo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana con “más interrogantes que certezas”.

La Nación describió el hecho como otro “papelón histórico” de Boca Juniors en La Bombonera. Por último, Clarín cerró su crónica con el título: “Boca y otro papelón que no tiene explicación”.

TyC Sports

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