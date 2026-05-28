Universidad Católica firmó una noche histórica en La Bombonera. Este jueves, el equipo de Daniel Garnero dio el golpe como visitante y derrotó por 1-0 a Boca Juniors, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 como líder del Grupo D.

El partido en Buenos Aires comenzó como se esperaba. Con la obligación de ganar para pasar de ronda, el cuadro xeneize asumió el protagonismo desde el arranque y arrinconó a la UC en su propio campo, generando constantes aproximaciones al arco de Vicente Bernedo.

La ocasión más clara de Boca llegó a los 6’ a través de Exequiel Zeballos, quien conectó un centro desde la izquierda y sacó un sorpresivo remate dentro del área que pasó muy cerca del palo derecho del portero cruzado.

Más tarde, a las 22’, Marco Pellegrino aprovechó una serie de rebotes dentro del área y, en una acción muy similar, remató apenas desviado de la portería de Bernedo. El equipo de Daniel Garnero sufría, pero resistía con orden en el fondo.

Así, cuando peor lo pasaba, la UC encontró la apertura de la cuenta a los 33′. Tras un rápido contraataque, Clemente Montes se perfiló para su pierna derecha y sacó un potente remate desde fuera del área que se estrelló en el palo y luego se metió en el arco de Leandro Brey, estableciendo el 1-0.

¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca.



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El complemento tuvo una dinámica similar. El conjunto argentino salió decidido a buscar la igualdad y avisó de inmediato con un remate de Zeballos a los 48′, que volvió a inquietar a la defensa cruzada.

El elenco de Claudio Úbeda estuvo muy cerca de encontrar el empate a los 72′. Tras una serie de rebotes, Alan Velasco empujó el balón en el área chica, pero Jhojan Valencia apareció de manera providencial para despejarlo sobre la línea y evitar el 1-1.

¡¡INCREÍBLE!! ¡VALENCIA SALVÓ EL EMPATE DE BOCA SOBRE LA LÍNEA!



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En el tramo final, la UC se replegó para defender la ventaja, mientras que Boca, empujado por la urgencia, fue perdiendo claridad en ataque e incluso sufrió un gol anulado de Ángel Romero a los 86′. El elenco precordillerano resistió los últimos intentos del local y sostuvo el 1-0 para firmar una victoria histórica: la primera de un equipo chileno en La Bombonera.

Con este triunfo, Universidad Católica llegó a los 13 puntos y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder del Grupo D. En el segundo puesto terminó Cruzeiro, que se quedó con el boleto a la siguiente ronda con 11 unidades.

En tanto, Boca Juniors finalizó tercero con 7 puntos y deberá jugar los playoffs de la Sudamericana. Se trata de un fracaso histórico para el “Xeneize”, que no era eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores hace más de 30 años y que, por primera vez, perdió como local ante un club chileno. El grupo lo cerró Barcelona, que solo sumó 3 unidades.