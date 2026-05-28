Grave lesión golpea a Deportes La Serena: marcó en la última fecha y ahora se perderá lo que resta de temporada

Deportes La Serena tomó un importante respiro en la Liga de Primera tras vencer por 4-1 a Deportes Limache en la última fecha, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para los “papayeros”, ya que uno de sus goleadores de aquel día sufrió una grave lesión durante el compromiso.

Se trata de Nicolás Stefanelli, delantero argentino que abrió la cuenta en el partido, pero que posteriormente debió abandonar la cancha aquejado por molestias en una de sus rodillas. Este jueves se confirmó el peor escenario para el atacante.

El propio club granate informó que el exjugador de Inter Miami sufrió una rotura de ligamento cruzado, lesión que lo obligará a someterse a una intervención quirúrgica y que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada.

“Como institución, expresamos todo nuestro apoyo a Nicolás en este momento, deseándole una pronta y exitosa recuperación”, señalaron desde Deportes La Serena a través del parte médico oficial del futbolista argentino.