VIDEO. A Paredes le preguntaron por su encontrón con Zampedri en La Bombonera y esta fue su respuesta
Ambos futbolistas protagonizaron un tenso cruce durante el partido de Copa Libertadores, donde la UC derrotó a Boca Juniors.
Fernando Zampedri y Leandro Paredes protagonizaron un fuerte encontrón en La Bombonera, donde anoche Universidad Católica venció y eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores.
El momento más tenso entre ambos jugadores ocurrió al minuto 87, cuando el volante “xeneize” empujó al delantero “cruzado” antes de que fuera reemplazado por Matías Palavecino.
Tras recibir el empujón, el “Toro” respondió con gritos y gestos contra el seleccionado argentino. “Te quedás afuera, bocón”, exclamó el goleador de la UC al momento de abandonar la cancha.
La respuesta de Paredes tras ser consultado sobre su cruce con Zampedri
Luego del triunfo de Universidad Católica sobre Boca Juniors, Leandro Paredes conversó con medios argentinos en zona mixta y ahí fue consultado sobre su cruce con Fernando Zampedri.
“Tuviste un encontrón bastante caliente con Zampedri. ¿Quedó en eso?”, le preguntó un periodista. “Sí, sí”, respondió Paredes, para ponerle paños fríos al asunto.
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