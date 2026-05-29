Fernando Zampedri y Leandro Paredes protagonizaron un fuerte encontrón en La Bombonera, donde anoche Universidad Católica venció y eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores.

El momento más tenso entre ambos jugadores ocurrió al minuto 87, cuando el volante “xeneize” empujó al delantero “cruzado” antes de que fuera reemplazado por Matías Palavecino.

Tras recibir el empujón, el “Toro” respondió con gritos y gestos contra el seleccionado argentino. “Te quedás afuera, bocón”, exclamó el goleador de la UC al momento de abandonar la cancha.

"TE QUEDÁS AFUERA, BOCÓN". Fernando Zampedri, hincha de River, jugó un partido especial ante Boca en La Bombonera y protagonizó este picante cruce con Leandro Paredes al momento de ser reemplazado.



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La respuesta de Paredes tras ser consultado sobre su cruce con Zampedri

Luego del triunfo de Universidad Católica sobre Boca Juniors, Leandro Paredes conversó con medios argentinos en zona mixta y ahí fue consultado sobre su cruce con Fernando Zampedri.

“Tuviste un encontrón bastante caliente con Zampedri. ¿Quedó en eso?”, le preguntó un periodista. “Sí, sí”, respondió Paredes, para ponerle paños fríos al asunto.