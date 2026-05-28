O’Higgins enfrentará a Boca Juniors en los playoffs de Copa Sudamericana: estos días se jugarán los partidos

La Universidad Católica hizo historia al vencer a Boca Juniors en La Bombonera y eliminarlo de la Copa Libertadores durante la fase de grupos.

Sin embargo, los “Xeneizes” lograron quedarse con el tercer lugar de la zona y, por lo mismo, disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirán ante otro equipo chileno: O’Higgins.

El “Capo de Provincia” cumplió con una destacada campaña internacional y, aunque no consiguió avanzar directamente a los octavos de final, ahora tendrá una nueva oportunidad de hacer historia enfrentando a uno de los gigantes del continente.

El partido de ida ante los “Oro y Cielo” se disputará durante la semana del 21 de julio, mientras que la revancha está programada para la semana del 28 del mismo mes. Además, los rancagüinos tendrán la ventaja de definir la serie en condición de local.

Ahora resta conocer si la Conmebol autoriza al Estadio Codelco El Teniente como sede para el compromiso de vuelta, ya que su capacidad actualmente no cumpliría con los requisitos exigidos para esta fase. De todas formas, desde O’Higgins realizarán las gestiones necesarias para intentar jugar la definición en Rancagua.