Fontaine encabeza su primera reunión en Codelco y ordena auditoría externa tras cifras infladas de cobre

Este jueves el directorio de Codelco realizó su primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast en reemplazo de Máximo Pacheco.

Junto a Fontaine, también se incorporaron los nuevos directores nombrados por el Ejecutivo: la ingeniera comercial Luz Granier, el abogado Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.

En la instancia se destacó la necesidad de enfrentar el actual escenario con responsabilidad y una mirada de largo plazo . “Nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”, señaló Fontaine en su intervención.

Auditoría externa

De esta forma, el directorio de Codelco acordó cuatro pilares estratégicos:

Seguridad y más seguridad: se creó un Comité de Seguridad El Teniente para monitorear materias relacionadas con el accidente del 31 de julio de 2025, mientras que el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.

se creó un Comité de Seguridad El Teniente para monitorear materias relacionadas con el accidente del 31 de julio de 2025, mientras que el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad. Maximizar los aportes al Fisco: buscar no aumentar la deuda.

buscar no aumentar la deuda. Ordenar la casa con mano firme y transparencia: se encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025 (tras las cifras infladas de producción de cobre) y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz.

se encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025 (tras las cifras infladas de producción de cobre) y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz. Sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.