Fontaine encabeza su primera reunión en Codelco y ordena auditoría externa tras cifras infladas de cobre
El nuevo presidente de la estatal asumirá además la dirección en Novandino, la sociedad formada por Codelco y SQM.
Este jueves el directorio de Codelco realizó su primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast en reemplazo de Máximo Pacheco.
Junto a Fontaine, también se incorporaron los nuevos directores nombrados por el Ejecutivo: la ingeniera comercial Luz Granier, el abogado Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, en representación de la Federación de Trabajadores del Cobre.
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En la instancia se destacó la necesidad de enfrentar el actual escenario con responsabilidad y una mirada de largo plazo. “Nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”, señaló Fontaine en su intervención.
Auditoría externa
De esta forma, el directorio de Codelco acordó cuatro pilares estratégicos:
- Seguridad y más seguridad: se creó un Comité de Seguridad El Teniente para monitorear materias relacionadas con el accidente del 31 de julio de 2025, mientras que el Comité de Sustentabilidad pasará a ser de Seguridad y Sostenibilidad.
- Maximizar los aportes al Fisco: buscar no aumentar la deuda.
- Ordenar la casa con mano firme y transparencia: se encargó al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025 (tras las cifras infladas de producción de cobre) y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz.
- Sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.
Durante la sesión, además, se designó a Bernardo Fontaine y Luz Granier como representantes de Codelco en el directorio de Novandino, donde se sumarán a Alfredo Moreno.
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