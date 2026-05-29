Padre de Javiera Suárez revela lo que su hija pensaba de Cristián Arriagada antes de morir: “Para mí, como abuelo...”

El padre de Javiera Suárez, Manuel Suárez, decidió pronunciarse públicamente en medio de la controversia generada tras confirmarse la relación entre Cristián Arriagada y Kika Silva.

Durante los últimos días, el cirujano plástico ha estado en el centro del debate por distintas versiones sobre su vínculo con Pedro Milagros, el hijo que tuvo con la fallecida periodista, además de comentarios televisivos que involucraron a la familia.

En conversación con LUN, Manuel Suárez manifestó su molestia por la aparición de una médium en televisión, quien aseguró haber tenido contacto con Javiera Suárez. “Me sorprendió y me indignó cuando me contaron todo esto. Soy profesor de Geología en la universidad y hay una lucha por enseñar divulgación científica y salen con una bruja hablando con nuestra hija y diciendo tonteras”, afirmó.

Además, explicó que una de sus principales motivaciones para hablar fue proteger a su nieto. “Que estén usando a la Javiera lo encuentro el colmo. ¿Uno qué defensa puede hacer en eso? Porque cualquiera puede decir cualquier tontera. Además, proteger a Pedrito, que es un niño muy feliz”, señaló.

A través de una carta pública, el padre de la periodista descartó un distanciamiento familiar y aseguró que comparte con su nieto todas las semanas. “Para mí, como abuelo de Pedrito y padre de Javiera, me produce mucha alegría poder compartir con mi nieto todas las semanas y verlo crecer, jugar, estudiar y siempre feliz. Digo esto ya que lo visito y estoy con él cada semana”, escribió.

¿Qué pensaba Javiera Suárez de Cristián Arriagada?

En el mismo texto, destacó el vínculo entre el niño y su padre. “Cristián es un muy buen papá”, aseguró, agregando que ha visto una relación cercana entre ambos.

Finalmente, Manuel Suárez recordó los últimos días de vida de su hija y reveló qué pensaba de Arriagada antes de morir: “Estuve hasta el final con la Javi, junto a otros familiares e incluso grandes amigas de ella, y hasta el final hablaba con mucho cariño de Cristian”.