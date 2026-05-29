Senadora Vodanovic endurece críticas a la megarreforma de Kast: “Es un mal proyecto para Chile”

La senadora, integrante de la comisión de Hacienda y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, conversó esta jornada con ADN Hoy, donde abordó la discusión legislativa que se dará por la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Sobre la iniciativa del Gobierno, la parlamentaria indicó que su colectividad rechazará en general el proyecto, algo que ya fue adoptado formalmente por el partido.

“Nosotros tenemos una decisión política como partido, que se tomó a petición mía en el último comité central, donde yo expuse y propuse el voto político de rechazar la megarreforma”, sostuvo Vodanovic.

Luego explicó el fondo de esa definición: “¿Y por qué la vamos a rechazar en general? Porque es un mal proyecto para Chile, porque recauda menos, porque con esa menor recaudación no se cubren los derechos de las personas”.

Vodanovic cuestiona la recaudación y acusa falta de diálogo del Gobierno

La senadora afirmó que la discusión sobre la reforma no puede limitarse al argumento del crecimiento económico. Según planteó, distintos expertos y organismos ya han advertido que esa vía no bastaría para financiar adecuadamente las necesidades del país.

“Basta leer lo que han dicho los expertos, no es una cosa que la diga yo, que soy abogada. Lo dicen los economistas transversalmente, lo ha dicho el FMI, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo”, señaló.

En esa misma línea, agregó que el Consejo Fiscal Autónomo expuso en la comisión de Hacienda del Senado que “el crecimiento como única fuente de financiamiento no es suficiente”. Para Vodanovic, ese punto debe estar al centro del debate legislativo.

La parlamentaria también acusó una mirada ideológica del Ejecutivo. “Aquí hay una ideología pura y dura del Gobierno, una intransigencia que hemos visto manifestada cada vez que el ministro Alvarado o el ministro García se tratan de apartar un poquito de este discurso fundamentalista, sale el ministro Quiroz a corregir”, afirmó.

Consultada por posibles modificaciones a la iniciativa, como cambios en la invariabilidad tributaria, la franquicia Sence o los plazos de tramitación, Vodanovic evitó adelantar negociaciones parciales. “Vamos a escuchar en el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se discuten las leyes, no se discuten por la tele, por la radio, ni por los diarios”, remarcó.

Además, sostuvo que el proyecto debe analizarse de forma integral. “Nosotros no vamos a hacer una discusión por la prensa, ni tampoco con una teoría de ir partiendo esto. Esto es un constructo, es una cosa completa”, dijo. Después añadió: “Es indivisible la discusión del proyecto”.

La presidenta del PS también advirtió que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de construir mayorías en el Senado, especialmente tras los reparos expresados por el senador Alejandro Kusanovic. “La carga aquí de conseguir votos y de conversar es del Gobierno”, afirmó.

En ese sentido, apuntó a un déficit de diálogo prelegislativo. “No era la obligación de los parlamentarios ir a andar persiguiendo al Gobierno”, señaló, junto con agregar que “aquí hay un déficit por parte del equipo legislativo, de todo el Gobierno”.

Finalmente, Vodanovic abordó los cambios vinculados a Punta Peuco, aunque pidió no mezclar ese debate con la megarreforma. “Los derechos humanos están, son anteriores a toda discusión, son superiores, son derechos universales”, indicó.

Luego cerró con una advertencia: “Las violaciones a los derechos humanos no pueden ser usadas de esta manera”.