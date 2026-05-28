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Con la UC, Coquimbo y seis brasileños: estos son los clasificados a octavos de final de Copa Libertadores

La fase de grupos del torneo continental llegó a su fin y los dos equipos chilenos clasificaron como líderes de sus zonas.

Javier Catalán

Getty Images

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Este jueves se disputaron los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, quedando definidos los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final.

Para el fútbol chileno, el balance fue positivo, ya que los dos representantes nacionales lograron clasificar y, además, como líderes de sus respectivos grupos. A Coquimbo Unido lo acompañará Deportes Tolima, mientras que junto a Universidad Católica avanzó Cruzeiro.

El balance general también muestra un pleno de los clubes brasileños, que lograron instalar a todos sus representantes en los octavos de final, aunque solo Flamengo y Corinthians consiguieron terminar como líderes de grupo.

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Por el lado de Argentina, fueron cuatro los equipos que lograron superar la fase de grupos. Entre las principales sorpresas destacan la clasificación de Platense y la eliminación de Boca Juniors, que quedó fuera del torneo tras caer ante la UC en La Bombonera.

Estos son los clasificados a octavos de final de Copa Libertadores

Grupo A

  1. Flamengo
  2. Estudiantes de La Plata

Grupo B

  1. Coquimbo Unido
  2. Deportes Tolima

Grupo C

  1. Independiente Rivadavia
  2. Fluminense

Grupo D

  1. Universidad Católica
  2. Cruzeiro

Grupo E

  1. Corinthians
  2. Platense

Grupo F

  1. Cerro Porteño
  2. Palmeiras

Grupo G

  1. LDU Quito
  2. Mirassol

Grupo H

  1. Independiente del Valle
  2. Rosario Central

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