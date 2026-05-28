Con la UC, Coquimbo y seis brasileños: estos son los clasificados a octavos de final de Copa Libertadores

Este jueves se disputaron los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, quedando definidos los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final.

Para el fútbol chileno, el balance fue positivo, ya que los dos representantes nacionales lograron clasificar y, además, como líderes de sus respectivos grupos. A Coquimbo Unido lo acompañará Deportes Tolima, mientras que junto a Universidad Católica avanzó Cruzeiro.

El balance general también muestra un pleno de los clubes brasileños, que lograron instalar a todos sus representantes en los octavos de final, aunque solo Flamengo y Corinthians consiguieron terminar como líderes de grupo.

Por el lado de Argentina, fueron cuatro los equipos que lograron superar la fase de grupos. Entre las principales sorpresas destacan la clasificación de Platense y la eliminación de Boca Juniors, que quedó fuera del torneo tras caer ante la UC en La Bombonera.

Estos son los clasificados a octavos de final de Copa Libertadores

Grupo A

Flamengo Estudiantes de La Plata

Grupo B

Coquimbo Unido Deportes Tolima

Grupo C

Independiente Rivadavia Fluminense

Grupo D

Universidad Católica Cruzeiro

Grupo E

Corinthians Platense

Grupo F

Cerro Porteño Palmeiras

Grupo G

LDU Quito Mirassol

Grupo H