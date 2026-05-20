Confirman nuevo caso de hantavirus en región de Los Lagos: paciente se encuentra grave

La Seremi de Salud confirmó un nuevo caso de hantavirus en la región de Los Lagos. Se trata de un hombre de 47 años, oriundo de Purranque, quien actualmente se encuentra internado en un recinto asistencial de Temuco.

Según explicó la seremi de Salud, Evelyn Pintrup, el paciente trabaja en labores ganaderas en una zona rural de la comuna, lugar donde se habría producido el contagio.

La autoridad indicó que se activaron los protocolos correspondientes y que se está desarrollando una investigación epidemiológica y ambiental para identificar los posibles sitios de exposición.

Por su parte, el consejero regional de la provincia de Osorno, Alexis Casanova, reiteró la necesidad de dotar al Hospital Base de Osorno con un equipo ECMO, con el fin de evitar el traslado de pacientes críticos a otras ciudades.