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Duro castigo de la Conmebol remece la Copa Libertadores: un chileno sale favorecido

El ente rector del fútbol sudamericano sancionó con dureza a Independiente Medellín por los graves incidentes que protagonizaron sus hinchas en el duelo ante Flamengo. La resolución dejó al equipo de Erick Pulgar en una posición privilegiada en el Grupo A.

Bastián Lizama

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Getty Images / JAIME SALDARRIAGA

La Conmebol aplicó una dura sanción a Independiente Medellín tras los graves incidentes protagonizados por sus hinchas, que obligaron a suspender y cancelar el duelo frente a Flamengo, disputado el pasado 7 de mayo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026.

La Comisión Disciplinaria del organismo castigó al equipo colombiano dándole por perdido el juego ante el “Mengao” por 3-0, junto a una multa total de 116.278,90 dólares, monto que será descontado de los conceptos de “derechos de televisión o patrocinio” otorgados por la propia Conmebol.

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La resolución también estableció que Independiente Medellín deberá jugar sus próximos cinco partidos como local en torneos de Conmebol a puertas cerradas y sus siguientes dos compromisos como visitante sin hinchas.

Con el fallo, Flamengo aseguró el primer lugar del Grupo A con 13 puntos, mientras el DIM quedó segundo con 7 y definirá su clasificación ante Estudiantes de La Plata, que suma 6 unidades. La zona la completa Cusco, ya eliminado con apenas un punto.

El gran beneficiado con la resolución fue el equipo brasileño donde milita Erick Pulgar, que se metió de lleno en la disputa por terminar como el mejor líder de la fase de grupos, condición que le permitiría definir todas las series eliminatorias como local hasta una eventual final de la Copa Libertadores.

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