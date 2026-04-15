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Tratamiento experimental logra revertir la artrosis en semanas: estudios fueron con animales

Este avance abre la puerta a futuras terapias que podrían evitar cirugías de reemplazo articular.

Javiera Rivera

Tratamiento experimental logra revertir la artrosis en semanas: estudios fueron con animales

Tratamiento experimental logra revertir la artrosis en semanas: estudios fueron con animales / Riska

Un tratamiento experimental basado en una única inyección ha logrado revertir la osteoartritis en modelos animales en cuestión de semanas, según un estudio en desarrollo.

La investigación, liderada por equipos de la Universidad de Colorado Boulder, se centra en un sistema de liberación lenta de fármacos diseñado para activar la capacidad natural del organismo de reparar el cartílago dañado y el hueso en las articulaciones.

“En dos años, pudimos pasar de una idea ambiciosa a demostrar que estas terapias revierten la osteoartritis en animales”, explicó Stephanie Bryant, ingeniera química y biológica de la universidad.

Una posible alternativa a la cirugía

La osteoartritis es una enfermedad crónica que provoca dolor, inflamación y pérdida progresiva de cartílago, afectando a cientos de millones de personas en el mundo. Actualmente no existe cura: los tratamientos se limitan al manejo del dolor o a cirugías de reemplazo articular.

En este contexto, el equipo investigador plantea una alternativa basada en “reentrenar” las propias células del cuerpo para reparar el tejido dañado, en lugar de sustituir la articulación.

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También están desarrollando un implante inyectable que se solidifica dentro de la articulación y actúa como soporte para regenerar el cartílago en distintas etapas de la enfermedad.

“Hoy las opciones para muchos pacientes son una cirugía costosa y compleja o prácticamente nada”, señaló la profesora de ortopedia Evalina Burger, destacando la falta de tratamientos intermedios.

Ensayos en humanos

Tras completar la primera fase de pruebas en animales, el equipo avanzará a una segunda etapa centrada en seguridad y toxicología, antes de iniciar ensayos clínicos en humanos, que podrían comenzar dentro de los próximos 18 meses si los resultados lo permiten.

El objetivo, según Bryant, no es solo aliviar los síntomas, sino cambiar el curso de la enfermedad: “Nuestra meta es no solo tratar el dolor o frenar la progresión, sino acabar con esta enfermedad”.

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