Un escenario de extrema violencia y desinformación sepultó la seguridad sanitaria en el este de la República Democrática del Congo. Un grupo de manifestantes enfurecidos atacó e incendió parte de las dependencias del Hospital General de Rwampara, ubicado en la provincia de Ituri, considerado el epicentro de un preocupante brote de ébola.

El violento disturbio se desencadenó luego de que el personal médico, siguiendo los estrictos protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impidiera a los familiares y allegados de un joven llevarse su cuerpo de las instalaciones. Debido a que los restos de una persona fallecida por ébola son altamente infecciosos, las autoridades sanitarias están obligadas a garantizar un “entierro seguro y digno” con personal capacitado para evitar una propagación exponencial del virus.

Ataque a salas de aislamiento y quiebre de seguridad

La víctima, un popular futbolista de la comunidad local, falleció bajo sospechas de portar el virus, aunque su madre declaró públicamente que creía que se trataba de fiebre tifoidea. El descontento y la indignación de los vecinos derivó en un asalto masivo con lanzamiento de piedras y proyectiles contra el hospital.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los manifestantes prendieron fuego a dos tiendas de campaña operadas por la organización médica Alima que eran utilizadas como salas de aislamiento, incendiando un cuerpo que debía ser sepultado.

En medio del caos, un trabajador de la salud resultó herido por las pedradas y seis pacientes bajo tratamiento huyeron de las carpas, aunque posteriormente fueron localizados recibiendo atención dentro del hospital principal. La policía debió efectuar disparos de advertencia al aire y el personal médico quedó bajo estricta protección militar para restablecer el orden básico en el recinto.

El político local, Luc Malembe, lamentó la falta de concientización en las zonas remotas:

“La población no está bien informada ni concientizada de lo que está ocurriendo. Para un sector de la población el ébola es una invención de personas externas: no existe. Creen que son las ONG y los hospitales los que crean esto para ganar dinero, y eso es trágico”.