Más de 3.000 pacientes en diálisis podrán acceder a nueva terapia: reduce el riesgo de muerte en un 23% / Pramote Polyamate

Una terapia más avanzada que la diálisis convencional podría mejorar la calidad de vida de miles de personas en Chile. Se trata de la hemodiafiltración de alto volumen (HvHDF), un tratamiento que puede reducir hasta en un 23% la mortalidad.

A diferencia de la diálisis tradicional, esta tecnología logra eliminar toxinas de mayor tamaño que se acumulan en la sangre y que están asociadas a un mayor riesgo cardiovascular, hospitalizaciones y complicaciones de largo plazo.

Al respecto, Cristian Pedreros, nefrólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, explicó que esta terapia representa un cambio importante en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ya que permite una depuración más profunda y efectiva.

Los principales candidatos son niños y adolescentes, pacientes que no toleran bien la diálisis convencional, personas con complicaciones crónicas severas y mujeres embarazadas.

Según las estimaciones entregadas por los especialistas, entre 2.500 y 3.100 personas en diálisis crónica en Chile cumplen con el perfil clínico prioritario para acceder a esta tecnología, lo que equivale a entre el 10% y el 12% del total de pacientes en tratamiento en el país.