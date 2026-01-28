;

FDA autoriza los primeros ensayos para revertir los efectos del envejecimiento en humanos: esto se sabe

El inicio de los ensayos genera interés global y plantea dilemas éticos sobre los límites de la longevidad.

Javiera Rivera

La start-up estadounidense Life Biosciences, cofundada por el biólogo de Harvard David Sinclair, inició los primeros ensayos clínicos en humanos con tecnología de reprogramación celular para revertir efectos del envejecimiento, tras la autorización de la FDA.

Según información publicada por MIT Technology Review, el tratamiento experimental, ER-100, se aplicará inicialmente a pacientes con glaucoma, enfermedad que daña progresivamente el nervio óptico.

La terapia introduce factores de Yamanaka —genes que pueden “restablecer” células a un estado más joven— en el ojo afectado, buscando restaurar funciones celulares y prevenir la degeneración relacionada con la edad.

“La primera fase incluirá a una docena de voluntarios, quienes recibirán una inyección de un virus portador de tres genes reprogramadores en uno de sus ojos”, explicó Michael Ringel, director de operaciones de Life Biosciences.

El control genético se activará solo cuando los pacientes tomen dosis bajas de doxiciclina durante dos meses.

“Los ensayos clínicos comienzan pronto”

Sinclair aseguró en X que “el envejecimiento tiene una explicación relativamente simple y, al parecer, es reversible. Los ensayos clínicos comienzan pronto”. En 2020, publicó en Nature que la reprogramación parcial restauró la visión en ratones con lesiones en el nervio óptico.

La técnica busca un rejuvenecimiento seguro sin provocar tumores ni eliminar la identidad celular, un riesgo que genera la reprogramación total, según expertos citados por el medio mencionado.

El anuncio ha despertado interés en empresas de biotecnología de Silicon Valley y ha abierto un debate sobre los desafíos éticos y sociales de prolongar la vida, advirtieron líderes como Elon Musk.

