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Trabajadores encuentran órganos en camión de basura en cercanías de Clínica Las Condes

La situación fue reportada por trabajadores del servicio de recolección, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

La tarde de este jueves, se registró un operativo policial en las cercanías de la Clínica Las Condes, ubicada en la región Metropolitana, luego del hallazgo de restos biológicos al interior de un basurero.

Según información dada a conocer por Meganoticias, trabajadores de un camión recolector encontraron un pulmón y un riñón envueltos en una bata mientras realizaban labores de limpieza.

Tras el hallazgo, los funcionarios dieron aviso a las autoridades y personal de Carabineros junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al lugar.

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En imágenes difundidas por el canal se observó a funcionarios policiales resguardando el sector mientras personal de la PDI instaló una carpa.

Horas más tarde, autoridades informaron que las diligencias realizadas permitieron establecer que los restos encontrados correspondían a un animal y no a una persona.

Las pericias arrojan que correspondían a restos de un animal. Por tanto, no hay proceso investigativo o algo a lo cual podamos referirnos”, señalaron desde el organismo.

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