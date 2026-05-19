El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó en ADN Hoy la semana clave que enfrenta la Ley de Reconstrucción, iniciativa que será discutida y votada en la Cámara de Diputadas y Diputados antes de pasar al Senado.

Según explicó, este martes los 155 diputados tendrán espacio para intervenir y las comisiones deberán entregar sus informes respectivos.

Ramírez proyectó que la votación general del proyecto estaría encaminada, aunque advirtió que luego vendrá una extensa revisión artículo por artículo. “Mañana vamos a tener probablemente 100 votaciones. La más importante, por supuesto, y la primera es la votación en general, la idea de legislar”, señaló.

Ley de Reconstrucción y negociación con la oposición

El parlamentario aseguró que el Gobierno tendría asegurados los apoyos para aprobar la idea de legislar, especialmente tras el acuerdo con el Partido de la Gente y eventuales votos de diputados de otras bancadas. “Yo creo que la votación en general está más o menos asegurada”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la aprobación particular podría construirse con mayorías variables. “En distintos artículos vamos a ver aprobaciones conformadas por mayorías que incluyen distintas fuerzas políticas”, dijo, agregando que espera que “gran parte del proyecto se va a aprobar con una cierta holgura”.

Respecto al trámite en el Senado, Ramírez reconoció que aún existe incertidumbre. “En política siempre todo es incierto”, planteó. Sin embargo, señaló que espera que la Cámara Alta pueda revisar en detalle la iniciativa y mejorarla antes de su eventual tercer trámite.

También respondió a las advertencias sobre una posible revisión constitucional del proyecto. “Yo creo que el tema constitucional va a tener que revisar varias normas”, indicó, aunque defendió la redacción del Ejecutivo. “El gobierno cuando redactó este proyecto lo hizo siempre teniendo en mente no caerse en un tema formal”, sostuvo.

El presidente de la UDI también abordó el llamado del ministro del Interior, Claudio Alvarado, al Socialismo Democrático. Según dijo, el emplazamiento no solo apunta a esta reforma, sino al comportamiento de la oposición durante los próximos cuatro años.

“Hay que recordarle a la oposición que el deber de poner a Chile primero no es solamente del gobierno, también es de la oposición”, afirmó. Luego profundizó en su crítica al Frente Amplio y al Partido Comunista: “Yo de ellos no espero mucho, pero ojalá que el Socialismo Democrático no cometa el mismo error”.

Seguridad, Longueira y lealtad al Gobierno

Ramírez también se refirió a las críticas del exsenador Pablo Longueira, quien acusó improvisación del Gobierno en seguridad. El diputado admitió problemas comunicacionales, pero defendió la existencia de una estrategia.

“En materia de seguridad, las cosas no se han comunicado bien”, reconoció. De todas formas, sostuvo que “el plan existe” y que la ministra del área está disponible para explicarlo las veces que sea necesario.

Además, adelantó que el Presidente José Antonio Kast entregará anuncios en su Cuenta Pública. “El próximo 1 de junio el Presidente Kast va a hacer anuncios en materia de seguridad y a la ciudadanía le va a quedar perfectamente claro cuál es el itinerario”, señaló.

Frente a las críticas internas en la derecha, Ramírez marcó distancia con Longueira, quien competirá por la presidencia de la UDI. “Nosotros hemos tomado una decisión en la UDI de apoyar al gobierno”, dijo. En contraste, afirmó que Longueira “legítimamente ha tomado un camino diferente, que ha sido criticar al gobierno”.

Consultado por si la UDI se considera el partido más leal al Ejecutivo, respondió que la definición del gremialismo es respaldar con fuerza la instalación del Gobierno. “Nuestra definición es ser completamente leales”, aseguró.

Finalmente, Ramírez se refirió al operativo en Temucuicui, que terminó con la detención de Jorge Huenchullán. El parlamentario valoró el procedimiento y sostuvo que marca un cambio en la Macrozona Sur.

“Me alegro de que se note el cambio de mano en la macrozona sur”, afirmó.

En esa línea, defendió la acción policial. “El hecho de que haya represalias no puede inhibir al Estado de hacer su trabajo, de lo contrario sería como ceder a un chantaje”, afirmó.

En esa misma línea, cerró con una frase directa sobre la obligación de cumplir las órdenes judiciales. “La pega hay que hacerla, si hay una orden judicial que ordena la detención de alguien, hay que poner todos los medios para detener a ese alguien”, concluyó.