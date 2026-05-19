Tensión total en La Serena: hinchas exigen la salida de dos jugadores tras grave incidente que involucra a sus familiares / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Mediante un comunicado oficial, la barra “Los Papayeros” realizó una grave denuncia de agresión que involucra directamente a familiares de Joan Orellana y Jeisson Vargas, jugadores de Deportes La Serena.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado viernes en el Santa Laura, en el marco del partido donde el cuadro granate perdió 5-1 ante Palestino por el Campeonato Nacional.

En este contexto, la barra del club serenense señaló: "Queremos manifestar nuestro total repudio y descontento frente a los hechos ocurridos el día viernes en el estadio Santa Laura, en que familiares de Joan Orellana y Jeisson Vargas atacaron a mujeres hinchas de nuestro club por el hecho de una puteada o crítica a estos jugadores por el mal rendimiento en este campeonato".

“No vamos a tolerar ni una falta de respeto de familiares de jugadores ni del cuerpo técnico, el hincha es el alma del club y debe respetarse. Por lo mismo, hoy nos hicimos presentes en el entrenamiento para hacer sentir nuestra voz”, agregaron “Los Papayeros”.

Asimismo, la hinchada de Deportes La Serena exigió la salida inmediata de Orellana y Vargas a raíz del violento episodio que habrían protagonizado sus familiares.

“Pedimos sanciones y la inmediata desvinculación de los jugadores Joan Orellana y Jeisson Vargas de C.D. La Serena. Si no es por las buenas, será por las malas, porque al hincha, al club y la ciudad se la respeta”, advirtió la barra.

Junto al comunicado, “Los Papayeros” publicaron en sus redes sociales la foto de un lienzo que dice “Orellana-Vargas, la mujer se respeta”, el cual colgaron a las afueras del complejo deportivo del club.