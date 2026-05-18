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Ley de Reconstrucción entra en semana clave: así seguirá su tramitación en el Congreso

El proyecto será revisado este lunes en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, antes de llegar a la Sala de la Cámara.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Ley de Reconstrucción entra en semana clave: así seguirá su tramitación en el Congreso

Ley de Reconstrucción entra en semana clave: así seguirá su tramitación en el Congreso

17:30

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La Ley de Reconstrucción enfrentará una semana decisiva en el Congreso, luego de avanzar en la Comisión de Hacienda.

En detalle, este lunes continuará su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, donde se revisarán nuevos puntos del proyecto impulsado por el Gobierno.

Según el cronograma legislativo, la comisión de Trabajo sesionará a las 11:00 horas, mientras que Medio Ambiente hará lo propio a las 15:00 horas. Posteriormente, el martes la iniciativa llegará a la Sala de la Cámara, en una sesión programada entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Votación en Sala y negociaciones clave para el Gobierno

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El miércoles se realizará la votación del proyecto, desde las 10:00 horas y hasta su total despacho. La duración de esa jornada dependerá de la cantidad de indicaciones que renueven tanto el Ejecutivo como los parlamentarios.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, anticipó que la extensión del debate aún es incierta. “Yo no sé si va a durar seis o 27 horas la sesión, eso va a depender de cuántas indicaciones renueven o también de un afán si es constructivo o dilatorio”, señaló.

Más temprano, en el programa Estado Nacional de TVN, Alessandri proyectó que la idea de legislar será “aprobada por amplia mayoría”, con al menos 12 votos. El Gobierno espera contar con respaldos de republicanos, UDI, RN, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente.

Sin embargo, el escenario también mira hacia sectores de oposición. En el oficialismo no descartan apoyos desde la DC o el PPD, especialmente si el Ejecutivo incorpora propuestas planteadas por esos partidos.

En ese contexto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó al Socialismo Democrático a “tomar sus propias decisiones”, al margen del Frente Amplio y el Partido Comunista. La frase generó molestia en parlamentarios del PS y el PPD, quienes negaron actuar bajo tutela de otros partidos.

Pese a esas tensiones, el Gobierno ya proyecta la discusión en el Senado, donde espera una negociación más fluida con el Socialismo Democrático y un debate político más moderado.

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