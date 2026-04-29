“Me sorprende el nivel de improvisación en seguridad”: las críticas de Pablo Longueira al Gobierno

Pablo Longueira volvió recargado. En un nuevo capítulo de “De Esto Se Habla”, la producción conjunta de El País y Radio ADN, el exministro y referente histórico de la centroderecha analizó las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast.

El exministro de Economía del primer gobierno del Presidente Piñera, que volvió a militar en la UDI, criticó la instalación del gobierno, el error que, a su juicio, fue el alza de las bencinas y reflexiona cómo el mundo de la derecha desprecia lo público.

Sobre el plan económico de reducir el Estado en 6.000 millones de dólares, Longueira afirmó que “hay que sacar el plan. Si no se saca este plan, se acabó el gobierno; así de simple. El error de los presidentes actuales, como le pasó a Boric, es creer que son mayoría absoluta porque ganaron en segunda vuelta con el 50%, cuando en primera vuelta sacaron un 24% o 25%“.

Longueira también fue enfático sobre la manera en que se conformó el gabinete. “El diseño del Gobierno está mal desde su origen porque no puedes poner en el ‘segundo piso’ a gente con responsabilidades ejecutivas frente a los ministros. Yo el cargo de vocero lo eliminaría; los voceros deben ser los ministros”.

Sobre el alza de las bencinas, el político afirmó que “si yo hubiese sido presidente de la UDI, no hubiese permitido jamás que se les traspase el costo de los combustibles a los chilenos como se hizo. Endeudo al país, me paro frente a los chilenos y les dijo: No tenemos plata, no estamos quebrados, pero no tenemos recursos. Voy a endeudar al país por seis meses y veo qué pasa. Me pareció un error increíble“.

La calle, la seguridad y la PDI

Consultado si le falta “calle” a este Gobierno, el exprecandidato presidencial respondió. “Sí, falta de experiencia y falta de calle. La derecha hoy no tiene un vínculo social con el Chile real. Nosotros estuvimos 30 años formando dirigentes en los campamentos para enfrentar la lucha de clases”.

También fue autocrítico con su sector afirmando que “la derecha tiene un desprecio por lo público. El mundo nuestro es muy distinto del de la izquierda. Yo convivo en un mundo en que la gente de mi mundo desprecia la política. ‘Todos los políticos son corruptos’ y ese discursito permanente aleja a los mejores”.

Por último, Longueira se refirió a la seguridad, uno de los focos de campaña del candidato Kast. “El nivel de improvisación a mí me sorprende. Cuando yo leí que le ofrecieran el cargo a Rodolfo Carter que no asumiera de senador para ser el ministro de Seguridad, yo dije ‘aquí no hay nada’”, dijo.

“Cuando Carter habló conmigo le dije ‘prefiero no haberte escuchado’. Para mí es un problema ético. Cuando el director de la PDI (Eduardo Cerna) echó a Consuelo Peña, yo cambio a la ministra (de Seguridad, Trinidad Steinert) en ese acto”, agregó.

Cuando Ana María Sanhueza, de El País, le recordó que el presidente Kast apoyó la versión del director Cerna, Longueira remató: “Todos sabemos que es mentira. Estamos claro, ¿no?“.