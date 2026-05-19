Portonazo frustrado en Maipú: vecinos lanzaron objetos a delincuentes para evitar robo contra adultos mayores
El incidente se registró durante la noche, cuando un matrimonio fue abordado al llegar a su vivienda.
Durante la noche de este lunes, vecinos evitaron un portonazo que afectaba a una pareja de adultos mayores en la comuna de Maipú, región Metropolitana.
El hecho se registró cerca de las 21:00 horas en la intersección de calle Egipto con El Líbano. Según información preliminar, el matrimonio llegaba a su vivienda cuando fue interceptado por tres sujetos, consignó 24 Horas.
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Los antisociales descendieron de un vehículo y los intimidaron con armas de fuego con el objetivo de sustraerles el automóvil.
Frustran portonazo
Ante esto, familiares y vecinos del sector advirtieron la situación y comenzaron a pedir ayuda, además de lanzar objetos contra los delincuentes para impedir el robo, de acuerdo al citado medio.
Frente a esta reacción, los individuos escaparon del lugar sin concretar el asalto.
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