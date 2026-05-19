Ministra Steinert tras operativo en Temucuicui y detención de Jorge Huenchullán: “Recuperando el control del territorio”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió al operativo realizado durante la madrugada en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, que terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul y Carolina Padilla Manquel.

Ambos detenidos fueron extraídos desde la zona mediante un helicóptero y trasladados hasta Victoria para su control de detención.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la denominada Operación Tridente y contó con la participación de la PDI, Carabineros y apoyo perimetral del Ejército.

Steinert valora despliegue policial y militar en Temucuicui

Tras conocerse el resultado de la diligencia, Trinidad Steinert destacó la coordinación entre las instituciones que participaron en el operativo. “En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes”, señaló.

La secretaria de Estado también valoró el trabajo de las policías, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. “Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público”, agregó la ministra.

En la misma declaración, Steinert enfatizó el sentido político y operativo de la intervención en la zona. “Recuperando el control del territorio”, afirmó.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Jorge Huenchullán Cayul mantenía órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de munición y una causa por usurpación no violenta.

En tanto, Carolina Padilla Manquel registraba una orden pendiente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Durante el operativo se escucharon disparos en el sector, aunque no se reportaron funcionarios lesionados.

El caso quedará ahora en manos del tribunal respectivo, donde se realizará el control de detención y se definirán las próximas diligencias de la investigación.