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Portugal revela su poderosa nómina para el Mundial 2026: la última chance de Cristiano

El combinado luso enfrentará a Colombia, Congo y Uzbekistán por el Grupo K.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este martes, la selección de Portugal dio a conocer su nómina para disputar el Mundial 2026, cita donde enfrentará a Colombia, Congo y Uzbekistán por el Grupo K.

La lista que diseñó el técnico Roberto Martínez está liderada por Cristiano Ronaldo, quien jugará su sexta Copa del Mundo con 41 años. Lo más seguro es que este sea el último Mundial de “CR7″ para intentar conseguir el título planetario que hasta ahora le ha sido esquivo.

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También destacan los nombres de Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias y João Félix, entre otras figuras que tiene el combinado luso.

El gran detalle de la nómina de Portugal es que hay 27 jugadores, y el máximo reglamentario es de 26. Así las cosas, un futbolista quedará fuera del listado en las próximas semanas y todo indica que será un arquero, ya que hay cuatro porteros anotados.

Revisa la nómina de Portugal para el Mundial 2026

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