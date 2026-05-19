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Intento de homicidio en La Pintana: hombre es baleado y recibe 10 disparos desde un auto

La víctima, de 35 años, fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado tras recibir múltiples impactos de bala durante la noche.

Juan Castillo

Richard Jiménez

ECOH

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Un grave ataque armado se registró durante la noche en la comuna de La Pintana, en la zona sur de Santiago, luego de que un hombre adulto fuera baleado en la vía pública por desconocidos que se movilizaban en un automóvil.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima corresponde a un hombre de 35 años, quien recibió cerca de 10 impactos de bala durante el ataque.

Tras el hecho, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

Ataque desde un vehículo en movimiento

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Según la información preliminar, el ataque ocurrió cuando los ocupantes de un automóvil abrieron fuego directamente contra la víctima. Por ahora, no se ha informado la identidad de los agresores ni si existía algún vínculo previo con el hombre baleado.

Luego del procedimiento de emergencia, personal policial llegó hasta el lugar para resguardar el sitio del suceso y levantar las primeras evidencias balísticas. Las diligencias buscan establecer la dinámica del ataque, el número exacto de involucrados y la ruta de escape utilizada por el vehículo.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este hecho. Se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos antecedentes sobre el estado de salud de la víctima y las indagatorias para ubicar a los responsables.

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