“Operación Tridente” termina con detención de Jorge Huenchullán: quién es y por qué era buscado

Un amplio operativo policial realizado durante la madrugada en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul, werkén y dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

El procedimiento, desarrollado en el marco de la denominada “Operación Tridente”, también permitió la detención de Carolina Padilla Manquel.

Ambos fueron extraídos del sector mediante un helicóptero del Ejército y trasladados hasta la comuna de Victoria, donde se realizará su control de detención.

Quién es Jorge Huenchullán y por qué era buscado

Huenchullán es uno de los nombres más conocidos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. A comienzos de agosto de 2021, según indicó su propia organización en una declaración difundida en plataformas digitales ligadas al activismo mapuche, se declaró en “clandestinidad política”, aludiendo además a un “delicado estado de salud”.

Desde entonces, el dirigente se mantenía evadido de la justicia, luego de que fuera formalizado por el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía de Collipulli ordenara su prisión preventiva mientras durara la investigación.

De acuerdo con los antecedentes entregados, Huenchullán mantenía órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de munición y una causa por usurpación no violenta.

El operativo comenzó cerca de las 02:00 horas, cuando detectives de la Brigada de Investigaciones de Robos de Angol ingresaron hasta su domicilio en Temucuicui. La diligencia contó con apoyo del GOPE y el COP de Carabineros, además de resguardo perimetral del Ejército.

Durante la intervención se escucharon disparos en el sector, aunque hasta ahora no se han reportado funcionarios lesionados. En el caso de Padilla, mantenía una orden pendiente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El caso vuelve a poner bajo atención a Temucuicui, una comunidad donde se han realizado diversos operativos policiales de alta complejidad durante los últimos años.