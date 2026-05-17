PDG garantiza 13 votos para megarreforma tras ingreso de proyecto que elimina IVA en pañales y fármacos

El Partido de la Gente (PDG) confirmó este domingo que sus 13 parlamentarios votarán a favor de la idea de legislar la megarreforma impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast. El anuncio, realizado por el jefe de bancada Marcelo Valenzuela, se produce tras el ingreso formal del proyecto que elimina el IVA a medicamentos y pañales, una de las exigencias centrales de la colectividad para viabilizar la iniciativa oficialista.

Valenzuela destacó que el Gobierno respetó el acuerdo técnico alcanzado, lo que permitirá inyectar cerca de 100 millones de dólares en beneficios directos para la clase media y sectores emergentes. El legislador enfatizó que el PDG actúa desde una lógica “propositiva” y que el respaldo a la tramitación, que debería iniciarse este lunes en la Cámara, es una señal de que dicho segmento de la población cuenta con representación real en el Congreso, publica La Tercera.

Críticas a la gestión en seguridad

Pese al avance en la agenda económica, el PDG manifestó reparos significativos respecto al desempeño del Ejecutivo en materia de seguridad pública. El diputado Valenzuela sostuvo que, a diferencia del ámbito económico, en seguridad “falta un plan estructurado” y cuestionó que aún no exista una “ley miscelánea” que entregue certezas a la ciudadanía frente a la delincuencia.

En este contexto, el parlamentario apuntó directamente al diseño del equipo liderado por la ministra Trinidad Steinert. Según Valenzuela, la secretaria de Estado muestra un perfil orientado a la “microadministración”, por lo que propuso un cambio de roles en la cartera. La colectividad sugirió que el actual subsecretario, Andrés Jouannet, asuma la titularidad del ministerio, desplazando a Steinert a la subsecretaría para optimizar la toma de decisiones estratégicas.

Posicionamiento político y proyecciones

El jefe de bancada subrayó que el PDG se ha distanciado de la política tradicional para centrarse en obtener beneficios tangibles para sus representados. Al asegurar los 13 votos para la megarreforma, el partido busca consolidarse como una fuerza capaz de alcanzar acuerdos transversales que impacten en el costo de vida, sin renunciar a su rol fiscalizador en áreas críticas como el resguardo del orden público.