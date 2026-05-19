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VIDEO. “El rostro de decisiones impopulares, situaciones injustas”: las palabras del Presidente Kast para Mara Sedini tras su salida del gobierno

El mandatario emitió un discurso para la ex vocera en su cambio de gabinete.

Felipe Romo

“El rostro de decisiones impopulares, situaciones injustas”: las palabras del Presidente Kast para Mara Sedini tras su salida del gobierno

El gobierno de José Antonio Kast llevó a cabo su primer cambio de gabinete tras solo 69 días, con la remoción de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y Trinidad Steinert del ministerio de Seguridad Pública.

Durante la ceremonia el mandatario le dedicó unas palabras a la ahora ex vocera, a quien le agradeció su labor.

Estuvimos juntos desde la campaña, lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos. Asumiste en un ministerio difícil en estos meses, te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares siempre con energía, fuerza y valentía”, inició.

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Además el presidente Kast apuntó a las reiteradas críticas que recibió Sedini durante su paso por La Moneda.

“Un proceso de instalación no es fácil, se requiere fuerza y convicción como la que tu has tenido para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Pero nunca decaíste, siempre estuviste ahí, literalmente al pie del cañón, también en el patio de Los Naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias”, cerró el mandatario.

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