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Cómo queda el equilibrio de género en el Gobierno tras la salida de Trinidad Steinert y de Mara Sedini

José Antonio Kast oficializó la salida de dos de sus ministras, reduciendo a 17 los integrantes de su equipo.

Nicolás Lara Córdova

Gabinete José Antonio Kast

Gabinete José Antonio Kast / Victor Huenante

Durante la noche de este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast confirmó su primer cambio de gabinete, oficializando la salida de la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini.

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En su reemplazo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se convirtió en biministro al asumir también como vocero de Gobierno. En tanto, Martín Arrau dejó el MOP para asumir la cartera de Seguridad Pública. Además, Louis de Grange encabezará el Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

¿Cómo queda conformado el equipo de ministros de José Antonio Kast y cuál es el nuevo equilibrio de género?

Con la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini, el equipo ministerial del Presidente quedó conformado por seis mujeres y 11 hombres, totalizando 17 integrantes.

En detalle, las mujeres que permanecen con un cargo ministerial en el Gobierno son:

  1. Ximena Lincolao - Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
  2. Catalina Partos - Ministerio de Bienes Nacionales
  3. María Paz Arzola - Ministerio de Educación
  4. Natalia Duco - Ministerio de Deportes
  5. Ximena Rincón - Ministerio de Energía
  6. May Chomalí - Ministerio de Salud

Mientras que, los 11 hombres que quedaron con un puesto ministerial son:

  1. Martín Arrau - Ministerio de Seguridad Pública
  2. Claudio Alvarado - Ministerio del Interior y Ministerio Secretaría General de Gobierno
  3. Daniel Mas - Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Ministerio de Minería
  4. Louis de Grange - Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Obras Públicas
  5. Fernando Rabat - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  6. Francisco Undurraga - Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
  7. Francisco Pérez Mackenna - Ministerio de Relaciones Exteriores.
  8. Iván Poduje - Ministerio de Vivienda y Urbanismo
  9. Jorge Quiroz - Ministerio de Hacienda
  10. Fernando Barros - Ministerio de Defensa
  11. Tomás Rau - Ministerio del Trabajo y Previsión Social

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