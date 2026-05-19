“Incomprensible”: Axel Kaiser cuestionó salida de Mara Sedini tras cambio de gabinete de Kast

Luego de que el Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmara durante la noche de este martes su primer cambio de gabinete, diversas reacciones comenzaron a surgir desde el mundo político.

Uno de los que se refirieron a la decisión fue Axel Kaiser, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar la salida de la ahora exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

“No tiene ningún sentido sacar a Mara Sedini justo cuando estaba consolidándose en el rol”, escribió.

El escritor, además, criticó que las modificaciones se concretaran en medio de avances en materia de seguridad en la Macrozona Sur.

“Menos sacar ministros cuando se da un golpe en materia de seguridad en La Araucanía. Perder la agenda comunicacional es incomprensible”, agregó.

Las declaraciones de Kaiser se suman a las distintas reacciones que ha provocado el ajuste ministerial anunciado por el mandatario, el primero desde el inicio de su administración.