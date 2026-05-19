El estéril ajuste en Seguridad de Steinert: había estrenado un nuevo jefe de gabinete

Este martes 19 de mayo ha estado marcado por importantes movimientos al interior del Gobierno encabezado por José Antonio Kast.

A solo un par de meses de llegar a La Moneda, se realizó el primer gran ajuste que afecta directamente al gabinete.

Y si bien el foco central está puesto en el cambio de algunos ministerios, hay un caso bastante particular de reestructuración interna a niveles más específicos.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ejecutó una sorpresiva modificación en las filas de su equipo estratégico, una maniobra que quedó neutralizada tras confirmarse su salida del puesto ministerial.

De acuerdo a los reportes oficiales, los movimientos en la cartera se materializaron formalmente a comienzos de la semana, donde el constructor civil Francisco Chambi cesó en sus funciones operativas como jefe de gabinete de la repartición.

En su reemplazo, la conducción del equipo fue asumida de inmediato por el abogado Jorge Chocair, quien se desempeñaba hasta lideraba el bloque de asesores en la Subsecretaría de Prevención del Delito, entidad inserta en la misma estructura gubernamental que lidera la otrora fiscal regional de Tarapacá.

Por su parte, se detalló que Chambi no abandonará la secretaría de Estado, permaneciendo en labores de asesoría directa.

Sin embargo, lo que se diseñó en primera instancia como una respuesta táctica de contención institucional ante la ofensiva de los bloques opositores devino en un movimiento meramente testimonial.

Las modificaciones en el núcleo de la ministra ocurrieron en paralelo a la definición presidencial de aplicar una profunda reconfiguración en el equipo de Gobierno, la cual sepultó de forma definitiva la viabilidad del naciente diseño de conducción interna liderado por Chocair.