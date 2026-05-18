“Maric... conche...”: el insulto homofóbico que le llegó a José Antonio Neme en plena calle

Esta semana el periodista José Antonio Neme dio a conocer una desagradable situación que debió enfrentar mientras conducía.

El animador de Mucho Gusto reveló que le lanzaron un fuerte insulto homofóbico.

“Yo tengo un auto que tiene un sensor, entonces cuando cualquier cosa pasa por delante frena muy bruscamente”, partió en el programa del lunes.

El problema surgió cuando llegó a una esquina, donde un hombre y una mujer esperaban para cruzar la calle.

“Cambió la luz, evidentemente, y parece que el auto percibió el movimiento del caballero y frenó brusco”, relató.

“El tipo me mira, probablemente me reconoce, y me dice: ‘maricón, conche... no sé que cosa”, explicó.

Así cuestionó por qué a algunas personas les importa tanto la genitalidad ajena: “¿Qué les pasa a los homofóbicos? ¿Tienen un tema con el área erógena de una persona? Es una obsesión”, cuestionó.

El amigo de Latife Soto optó por el camino de la paz, bajo la ventana y le explicó al peatón el mecanismo. “Se fue refunfuñando”, recordó.

“Lo que te quiero decir es que hay algo ahí de creer que la sexualidad de una persona, o su color de piel, o su vestimenta, o su porte... son forma de disminuirte. Tengo la fortaleca suficiente, siento orgullo de mi sexualidad”, sostuvo.

La anécdota apareció mientras el panel abordaba el caso de Germán Naranjo, ejercutivo chileno que fue detenido en Brasil por insultos racistas, xenófobos y homofóbicos.