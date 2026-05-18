;

“Maric... conche...”: el insulto homofóbico que le llegó a José Antonio Neme en plena calle

“¿Tienen un tema con el área erógena de una persona?“, cuestionó el conductor de ‘Mucho Gusto’.

Javier Méndez

“Maric... conche...”: el insulto homofóbico que le llegó a José Antonio Neme en plena calle

Esta semana el periodista José Antonio Neme dio a conocer una desagradable situación que debió enfrentar mientras conducía.

El animador de Mucho Gusto reveló que le lanzaron un fuerte insulto homofóbico.

Yo tengo un auto que tiene un sensor, entonces cuando cualquier cosa pasa por delante frena muy bruscamente”, partió en el programa del lunes.

El problema surgió cuando llegó a una esquina, donde un hombre y una mujer esperaban para cruzar la calle.

Revisa también:

ADN

“Cambió la luz, evidentemente, y parece que el auto percibió el movimiento del caballero y frenó brusco”, relató.

“El tipo me mira, probablemente me reconoce, y me dice: ‘maricón, conche... no sé que cosa”, explicó.

Así cuestionó por qué a algunas personas les importa tanto la genitalidad ajena: “¿Qué les pasa a los homofóbicos? ¿Tienen un tema con el área erógena de una persona? Es una obsesión”, cuestionó.

El amigo de Latife Soto optó por el camino de la paz, bajo la ventana y le explicó al peatón el mecanismo. “Se fue refunfuñando”, recordó.

“Lo que te quiero decir es que hay algo ahí de creer que la sexualidad de una persona, o su color de piel, o su vestimenta, o su porte... son forma de disminuirte. Tengo la fortaleca suficiente, siento orgullo de mi sexualidad”, sostuvo.

La anécdota apareció mientras el panel abordaba el caso de Germán Naranjo, ejercutivo chileno que fue detenido en Brasil por insultos racistas, xenófobos y homofóbicos.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad