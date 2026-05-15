“El olor a negro”: Chileno es detenido en Brasil por insultos racistas, xenófobos y homofóbicos en vuelo a Alemania

Un ciudadano chileno fue detenido por la Policía Federal en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, luego de protagonizar un grave incidente de discriminación y violencia a bordo de un vuelo comercial que cubría la ruta hacia Frankfurt, Alemania.

El hecho se originó el pasado 10 de mayo, momento en que el pasajero generó una situación de riesgo extremo al intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Al ser contenido por la tripulación para evitar una tragedia, el hombre inició una serie de agresiones verbales y ataques de índole racista, xenofóbica y homofóbica contra los presentes.

En diversos registros audiovisuales del altercado se escuchan insultos explícitos, donde el sujeto afirmó que para él era un problema ser gay y profirió comentarios despectivos sobre el olor a brasileño. “Para mí es un problema ser gay” y “El olor a negro, a brasileño”, es parte de los insultos que fueron captados.

A pesar de la gravedad de su conducta, el individuo logró completar su trayecto inicial hacia Europa. Sin embargo, tras la denuncia formal de las víctimas ante la Policía Federal, el Tribunal Federal de Brasil emitió una orden de arresto preventivo en su contra mientras se iniciaba la investigación correspondiente.

El Ministerio de Justicia brasileño informó que el individuo fue localizado y arrestado finalmente a su regreso de Frankfurt, aprovechando una escala técnica en Brasil. Por su parte, la aerolínea LATAM emitió un comunicado oficial donde manifestó su rechazo absoluto a lo ocurrido, señalando que repudia enérgicamente cualquier acto de violencia o discriminación en sus operaciones. La compañía calificó la conducta como deplorable y confirmó que se encuentra colaborando plenamente con las autoridades brasileñas para sancionar el comportamiento del pasajero.