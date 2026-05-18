Polémico tenista se baja los pantalones en pleno partido y provoca desagradable momento en torneo ATP

El polémico tenista francés, Corentin Moutet, volvió a mostrar un cuestionable comportamiento durante un torneo oficial del circuito ATP.

Este lunes, mientras enfrentaba al español Alejandro Davidovich por el ATP 500 de Hamburgo, el galo decidió bajarse los pantalones en la cancha y exhibió su ropa interior frente a todo el público.

El jugador nacido en París protagonizó esta insólita escena justo después de perder un punto en el primer set. En ese momento se bajó por completo el short y se quedó mirando el piso unos segundos. Acto seguido, el francés recibió una advertencia por parte del juez.

Respecto al desarrollo del partido, Davidovich derrotó a Moutet por doble 6-4 y clasificó a los octavos de final del torneo en Hamburgo.