Día del Completo 2026: fecha oficial, dónde hay 2x1 y cuáles son las mejores ofertas confirmadas en Chile / FUICA

El Día del Completo se celebra cada 24 de mayo en Chile, consolidándose como una de las efemérides gastronómicas más apetecidas en el calendario nacional.

Pero ojo, no es necesario esperar hasta el fin de semana para celebrar. Por ejemplo, Indupan y Fechipan están realizando la Semana del Completo, con actividades en distintos puntos (detalles aquí).

En paralelo, las cadenas de comida que no pueden faltar en la fecha también han ido confirmando las ofertas y promociones que tendrán en la jornada especial.

Ofertas y promociones por el Día del Completo 2026 en Chile

Dominó

Dominó celebrará el Día del Completo con dos jornadas: el 21 de mayo con el DomiNot, un completo 100% plant based creado junto a NotCo con 21 gramos de proteína, y el 22 de mayo con su clásica promoción 2x1 en los completos Italiano, Dominó y Nacional, disponible en sus 40 locales a lo largo del país.

La cadena tiene un vínculo histórico con esta fecha, ya que fue la propia empresa la que instauró el Día del Completo en 2009. Según un estudio propio, el 63% de los chilenos consume al menos un completo al mes y el 92% lo reconoce como parte de la identidad nacional.

Doggis

Durante todo el mes se puede agrandar la preparación a 30 centímetros por solo $1.000. La promo aplica para Doggicombos o Bigbox.

Por lo demás, también tendrán uan sorpresa para el domingo, pero aún no se revela.

Juan Maestro

El espacio ya está celebrando con promociones como el combo familiar por $10.000, que incluye 2 completos italianos + 2 bebidas + papas fritas.

Sabor X2

Saborx2 ofrecerá 2x1 en Completo Italiano y Completo Completo durante el 23 y 24 de mayo en todos sus locales, pero solo para socios del Club Saborx2. Quienes aún no sean miembros tienen plazo hasta el viernes 22 de mayo para inscribirse. Hay locales en San Miguel, La Cisterna y La Florida.

Maty Mechadas

La cadena de locales de Talca regalará 1.000 completos. La cita es este domingo desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, o hasta agotar sotck.

Fusión Sándwich

El local en General Urrutia 445, Villarrica, celebrará el 24 y 25 de mayo con una promoción de lleva 3 y paga 2 en completos.

“Ven con tu partner, tu grupo favorito o quien siempre apaña por un completo”, invitaron en las redes sociales.

Elkika Ilmenau

Elkika Ilmenau se suma a la celebración con un concurso activo en su Instagram, donde los seguidores pueden ganar una once completa o merchandising de la marca. La dinámica estará disponible hasta el 23 de mayo.