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“Oremos por ella”: El crudo vaticinio de Latife Soto sobre artista chilena que hoy estaría cumpliéndose

La tarotista adelantó el tema en abril durante una de sus transmisión en vivo junto al periodista José Antonio Neme.

Javier Méndez

“Oremos por ella”: El crudo vaticinio de Latife Soto sobre artista chilena que hoy estaría cumpliéndose

En abril de este año, la tarotista Latife Soto lanzó un presagio que seguramente no todos escucharon.

La vidente, que a veces acierta y a veces no, habló sobre dos situaciones que afectarían a mujeres conocidas en Chile.

En su programa web junto a José Antonio Neme, afirmó: “Otra cosa, una mujer importante... no, son dos. Hay dos mujeres importantes de las cuales vamos a saber cosas”.

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Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir”, sumó.

Así, esta semana conectó sus palabras con el delicado estado de salud de Paty Cofré, comediante de 87 años. Hace algunas jornadas incluso se debió un suspender un show que tenía junto a Mauricio Flores.

“La Paty andaba muy cansada la semana pasada, y justo le había tocado control con el cardiólogo”, aseguraba la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez tras el hecho.

Soto hizo un llamado en Instagram al enterarse de la noticia. “Oremos por ella lucecitas (...) todos la queremos mucho”, siguió.

En la transmisión del mes pasado también señaló que “delincuentes o alguien quiere secuestrar a una mujer importante” y no descartó que se tratara de una autoridad. “Así que tener cuidado” cerró.

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La publicación de Latife Soto en su cuenta de Instagram.

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