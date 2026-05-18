;

Blanca Lewin suelta fuerte descargo tras ser llamada “comunista” y “miserable”: “Que tristeza...”

“Quizás me vendría bien una semana de desintoxicación de Instagram”, explicó en la misma red social.

Javier Méndez

Blanca Lewin suelta fuerte descargo tras ser llamada “comunista” y “miserable”: “Que tristeza...”

La actriz chilena Blanca Lewin se aburrió y aprovechó su cuenta de Instagram para lanzar un descargo ante una serie de comentarios que ha recibido en redes sociales.

“Por alguna razón que intento descifrar, una publicación de nuestro pódcast de Hora 25 se llenó de comentarios como este, que no guardaban ninguna relación con el video”, explicó en sus historias. “A trabajar, comunista, que mis impuestos no irán a tus bolsillos”, dice el texto al que hizo referencia.

Gente tratándome de vaga, mandándome a trabajar, pero a la vez solicitando mi despido para que no trabaje. Que tristeza tener tiempo para esto”, continuó la recordada intérprete de Lola.

Revisa también:

ADN

Luego, mostró otros comentarios en la misma línea. Uno de estos le pedía dejar de “quitar recursos a los chilenos” para “su arte” y la tildaba de “miserable”.

“Quizás me vendría bien una semana de desintoxicación de Instagram”, teorizó en la plataforma.

El problema es que no sé si mis distintos empleadores (porque trabajo y mucho, en diversas cosas) me van a dar permiso, porque tengo que estar colaborando permanentemente con sus publicaciones”, planteó.

Al cierre, agradeció a la gente que está en el otro bando: aquel que la apoya en sus proyectos de televisión, radio y teatro. “La atención permanente a esta lesera hace muy mal”, aseguró frente a los malos tratos virtuales.

“En consecuencia, voy a descansar. Muchas gracias y buenas noches”, concluyó.

ADN
ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad