Blanca Lewin suelta fuerte descargo tras ser llamada “comunista” y “miserable”: “Que tristeza...”

La actriz chilena Blanca Lewin se aburrió y aprovechó su cuenta de Instagram para lanzar un descargo ante una serie de comentarios que ha recibido en redes sociales.

“Por alguna razón que intento descifrar, una publicación de nuestro pódcast de Hora 25 se llenó de comentarios como este, que no guardaban ninguna relación con el video”, explicó en sus historias. “A trabajar, comunista, que mis impuestos no irán a tus bolsillos”, dice el texto al que hizo referencia.

“Gente tratándome de vaga, mandándome a trabajar, pero a la vez solicitando mi despido para que no trabaje. Que tristeza tener tiempo para esto”, continuó la recordada intérprete de Lola.

Luego, mostró otros comentarios en la misma línea. Uno de estos le pedía dejar de “quitar recursos a los chilenos” para “su arte” y la tildaba de “miserable”.

“Quizás me vendría bien una semana de desintoxicación de Instagram”, teorizó en la plataforma.

“El problema es que no sé si mis distintos empleadores (porque trabajo y mucho, en diversas cosas) me van a dar permiso, porque tengo que estar colaborando permanentemente con sus publicaciones”, planteó.

Al cierre, agradeció a la gente que está en el otro bando: aquel que la apoya en sus proyectos de televisión, radio y teatro. “La atención permanente a esta lesera hace muy mal”, aseguró frente a los malos tratos virtuales.

“En consecuencia, voy a descansar. Muchas gracias y buenas noches”, concluyó.

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